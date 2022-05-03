Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 мая 22, 22:35
Оккупант рассказал матери о пытках – перехват разговора
Константин Соловьев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский оккупант рассказал матери, как захватчики пытают украинских военнослужащих и мирных жителей
Российский оккупант Константин Соловьев, который сейчас находится в Харьковской области, в телефонном разговоре рассказал своей матери о пытках, которые применяют в отношении украинских пленных – как военнослужащих, так и мирных жителей. 

Аудио опубликовало в Facebook Главное управление разведки Минобороны. 

Захватчик рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. 

Он шутит в разговоре с матерью, что перенимает опыт и потом будет практиковать пытки на отце. 

Палач рассказывает, что они убивают со страшными пытками не только военнослужащих, но и мирных жителей. По его словам, раньше он был добрым, но после убийства 20 человек привык и делает это уже с удовольствием.

Соловьев рассказывает матери жуткие подробности: как людям ломали ноги, срезали кожу, забивали до смерти. 

Россиянка поддерживает сына. Она говорит, что в Украине живут "нелюди", поэтому, если бы она попала сюда, то пытала и убивала бы точно так же, как и сын. 
liga.net
Ещё по теме:
Пленные россияне будут работать на экономику Украины – МВД
Войска РФ остановлены на всех направлениях
Резников: Работайте. Учимся жить в новых условиях
Создан сайт со списком знаменитостей, поддерживающих рф
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Окупанти обстріляли мінометами Сумську область
noimageВо многих городах Украины слышны взрыв. фото, видео
noimageОккупанты переместили в Изюм системы Смерч, минометы Тюльпан
noimageПодробности гибели подростка от авиаудара по Одессе
Лента новостей