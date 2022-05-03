Оккупант рассказал матери о пытках – перехват разговора





Аудио опубликовало в Facebook Главное управление разведки Минобороны.





Захватчик рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные.





Он шутит в разговоре с матерью, что перенимает опыт и потом будет практиковать пытки на отце.





Палач рассказывает, что они убивают со страшными пытками не только военнослужащих, но и мирных жителей. По его словам, раньше он был добрым, но после убийства 20 человек привык и делает это уже с удовольствием.





Соловьев рассказывает матери жуткие подробности: как людям ломали ноги, срезали кожу, забивали до смерти.





Россиянка поддерживает сына. Она говорит, что в Украине живут "нелюди", поэтому, если бы она попала сюда, то пытала и убивала бы точно так же, как и сын.