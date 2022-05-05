Оккупанты снова бьют ракетами по украинским городам

Российские оккупанты снова обстреливают ракетами украинские города.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обстреле города.

"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальной информации от военной администрации", – написал он.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что работает ПВО, и также призвал всех оставаться в укрытиях.

Глава правления Укрзалізниці Александр Камышин сообщил, что российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру.





"Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги", – написал он.





Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.





"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам позже", – написал он.





Мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко сообщает: "Есть информация о ракетном ударе в с.Требухов. Подробности выясняем".





ДОПОЛНЕНО В 22:25. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что по Днепру было два ракетных удара. Одну ракету сбила ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. "Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", – написал он.





По информации главы Киевской ОВА Александра Павлюка, ПВО сбила ракету между селами Требухов и Красиловка. "В результате падения обломков есть возгорание кустарника. На месте работает ГСЧС. Информация уточняется и проверяется", – написал он.







ДОПОЛНЕНО В 23:15. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил прилете в инфраструктурный объект вне областного центра. "Все службы работают. Подробности впоследствии", – написал он.

