Арахамия: Оккупанты уже на территории Азовстали

Об этом в комментарии Радио Свобода со ссылкой на командира полка "Азов" сообщил глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали уже находятся", – сказал Арахамия.

Ранее сегодня в своей вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что "продолжается блокировка и попытки уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха нет".