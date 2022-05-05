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Новости
Украина
4 мая 22, 22:13
Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ МП
Митрополит УПЦ МП Онуфрий
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Мэр Конотопа Артем Семенихин запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Конотопской громады

Соответствующее распоряжение он опубликовал в своем Facebook.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", – прокомментировал Семенихин свое распоряжение.

В самом документе говорится, что мэр принял решение "с целью консолидации украинского общества, недопущения раскола Конотопской громады на религиозной почве, антиукраинской деятельности, спекуляций на верованиях жителей, учитывая открытую пророссийскую пропаганду в храмах УПЦ МП".

Деятельность УПЦ МП запрещается как представляющая угрозу национальной безопасности Украины.
liga.net
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