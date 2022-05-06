Со дна Киевского моря достали российский вертолет: Видео

Со дна Киевского водохранилища достали сбитый российский вертолет Ка-52 "аллигатор". Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"Защитники Украины умело трансформировали его (вертолет, – ред.) в подлодку и отправили по курсу российского военного корабля", – говорится в сообщении.
Доставали "крокодила" со дна Киевского моря пограничники Житомирского отряда вместе с бойцами Вооруженных Сил Украины.
Для буксировки они использовали катер морской охраны, вертолет был подвешен в это время на буях.
"Впоследствии это доказательство военных преступлений московии в Украине подняли на сушу", – добавили в ГПСУ.