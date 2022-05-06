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Новости
Украина
5 мая 22, 16:32
Со дна Киевского моря достали российский вертолет: Видео
российский вертолет
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Украинские военные ВСУ и пограничники ГПСУ достали со дна Киевского моря российский вертолет Ка-52 ВКС РФ "аллигатор", который сбила армия Украины

Со дна Киевского водохранилища достали сбитый российский вертолет Ка-52 "аллигатор". Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Защитники Украины умело трансформировали его (вертолет, – ред.) в подлодку и отправили по курсу российского военного корабля", – говорится в сообщении.

Доставали "крокодила" со дна Киевского моря пограничники Житомирского отряда вместе с бойцами Вооруженных Сил Украины.

Для буксировки они использовали катер морской охраны, вертолет был подвешен в это время на буях.

"Впоследствии это доказательство военных преступлений московии в Украине подняли на сушу", – добавили в ГПСУ.
liga.net
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