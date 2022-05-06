Враг применяет авиацию. Штурм Азовстали продолжается: видео

Об этом сообщает полк Нацгвардии "Азов".

"Штурм Азовстали продолжается! Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", – сказано в сообщении.





Шойгу призвал Путина отдать приказ о штурме завода. Вместо этого получил приказ "не лезть в эти катакомбы" и заблокировать территорию предприятия.





Сегодня состоялся телефонный разговор Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом. В канцелярии Беннета отметили, что Путин якобы пообещал разрешить эвакуацию "гражданских лиц, в том числе раненых", через гуманитарный коридор ООН и Красного Креста.





Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода.



