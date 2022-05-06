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Новости
Украина
5 мая 22, 22:06
Враг применяет авиацию. Штурм Азовстали продолжается: видео
Азовстал
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Российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь, на котором находятся гражданские и защитники Мариуполя

Об этом сообщает полк Нацгвардии "Азов".

"Штурм Азовстали продолжается! Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", – сказано в сообщении.

22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Путину, что российские войска якобы взяли Мариуполь. При этом он сказал, что на Азовстали находятся "более 2000" бойцов. 

Шойгу призвал Путина отдать приказ о штурме завода. Вместо этого получил приказ "не лезть в эти катакомбы" и заблокировать территорию предприятия. 

Сегодня состоялся телефонный разговор Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом. В канцелярии Беннета отметили, что Путин якобы пообещал разрешить эвакуацию "гражданских лиц, в том числе раненых", через гуманитарный коридор ООН и Красного Креста.

Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода.

22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Путину, что российские войска якобы взяли Мариуполь. При этом он сказал, что на Азовстали находятся "более 2000" бойцов. 

Шойгу призвал Путина отдать приказ о штурме завода. Вместо этого получил приказ "не лезть в эти катакомбы" и заблокировать территорию предприятия. 

Сегодня состоялся телефонный разговор Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом. В канцелярии Беннета отметили, что Путин якобы пообещал разрешить эвакуацию "гражданских лиц, в том числе раненых", через гуманитарный коридор ООН и Красного Креста.

Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода.
liga.net
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