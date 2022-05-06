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Новости
Украина
5 мая 22, 23:30
Всего в 263 км от вас уничтожают людей - медик полка "Азов"
азовсталь
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Медик полка "Азов" с позывным "Хасан" обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану

Медик полка "Азов" с позывным Хасан обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь вывести всех людей, в том числе и военных, с территории мариупольского завода Азовсталь. Видеообращение LIGA.net передала пресс-служба "Азова".

"Сегодня не помню какой день войны, люди умирают: кто то от пуль, от голода, раненные умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю есть ли у меня завтра", – сказал Хасан.

Медик сообщил, что он – крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин, оказывает медицинскую помощь раненым на Азовстали.

"До войны я никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи. Всегда всем, чем мог, помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков, в 2022 году, от гнойных ран", – сказал Хасан.

Он отметил, что территорию завода постоянно обстреливают с воздуха, моря и земли.

"Умоляю вас произвести процедуру вывода всех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар. Всего в 263 км от вас, через море, уничтожают людей, которые всего лишь защищают свою землю, женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Вы сами знаете на примере своей истории, как оно, когда твою землю просто хотят забрать, а людей убить", – отметил медик.

Он напомнил, что Турция и Украина всегда поддерживали тесные отношения, и что Турция имеет большой вес в политике региона.

"Мы не знаем, куда уже писать и к кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам лично. Я верю искренне в то, что Всевышний не оставит наши благие дела, и вы поможете нам. Верю в то, что это зачтется каждому, кто будет в этом участвовать", – сказал Хасан.



Вчера глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода. 

Сегодня оккупанты продолжают штурм завода, применяя авиацию, артиллерию и пехоту. 
liga.net
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