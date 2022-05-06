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Украина
6 мая 22, 14:51
Главы МИД стран Балтии в Киеве
Главы МИД стран Балтии
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Главы МИД стран Балтии в Киеве: приехали завершить визит, прерванный 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России в Ураину

Министры иностранных дел стран Балтии сегодня находятся в Киеве. Как сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, они прибыли, чтобы завершить визит, прерванный 24 февраля из-за полномасштабного российского вторжения.

"Вместе с моими балтийскими коллегами Витаутасом Ландсбергисом и Эвой-Марией Лийметс в Киеве мы завершаем визит, который был прерван 24 февраля, когда Россия начала свою агрессию против Украины. Мы здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и обсудить дальнейшую поддержку", – написал Ринкевич.

Глава МИД Литвы Витаутас Ландсбергис сообщил, что в ходе визита обсуждается восстановление пострадавших населенных пунктов и статус кандидата в ЕС для Украины.

"Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", – написал он.

Министр иностранных дел Эстонии сообщила, что главы МИД стран Балтии прибыли в Киев, чтобы показать непоколебимую поддержку и обсудить другие способы помощи Украине, которая борется за свою свободу, суверенитет и демократические ценности.
liga.net
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