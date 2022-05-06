Российский фрегат горит в Черном море. Его пытаются спасти

Вблизи острова Змеиный загорелся российский фрегат типа "Буревесник". По предварительной информации, корабль был поражен ракетой "Нептун", сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.

"Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный", – сказано в сообщении.

По данным издания, над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, а на помощь кораблю из оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Сообщения о взрыве на российском корабле также появлялись в соцсетях вечером 5 мая.

Спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк в комментарии не подтвердила и не опровергла возгорание на российском корабле, официальной информации пока нет.





В сегодняшней сводке Генштаба сообщалось, что флот России потерял еще один катер или корабль.



