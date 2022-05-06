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Новости
Украина
6 мая 22, 14:54
Российский фрегат горит в Черном море. Его пытаются спасти
Российский фрегат
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В Черном море возле острова Змеиный горит российский фрегат.

Вблизи острова Змеиный загорелся российский фрегат типа "Буревесник". По предварительной информации, корабль был поражен ракетой "Нептун", сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.

"Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный", – сказано в сообщении.

По данным издания, над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, а на помощь кораблю из оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Сообщения о взрыве на российском корабле также появлялись в соцсетях вечером 5 мая.

Спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк в комментарии  не подтвердила и не опровергла возгорание на российском корабле, официальной информации пока нет.

Напомним, 2 мая украинские защитники с помощью Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

В сегодняшней сводке Генштаба сообщалось, что флот России потерял еще один катер или корабль.

С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла:

личного состава – около 24 900 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1110 (+8) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35),

артиллерийских систем – 502 (+3),

РСЗО – 171 (+2),

средств ПВО – 83 (+0),

самолетов – 199 (+3),

вертолетов – 155 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19),

кораблей/катеров – 11 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),

спецтехники – 38 (+0),

крылатых ракет – 90 (+1)
liga.net
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