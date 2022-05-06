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6 мая 22, 16:05
Ситуация на Азовстали становится все тяжелее, – BBC
Азовсталь
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Ситуация на Азовстали становится все тяжелее, говорит защитник Мариуполя

Положение защитников Азовстали уже несколько дней остается критическим, а сейчас оно стало еще более тяжелым, сказал BBC участник обороны завода Михаил Вершинин, глава патрульной полиции Мариуполя.  

Вершинин сказал, что "ситуация на металлургическом заводе была критической долгое время, а сейчас еще более ухудшается".

"Уже два дня российские войска активно штурмуют завод, оттесняют обороняющихся при поддержке авиации, артиллерии и тяжелого вооружения. Есть потери, есть раненые. Мы не можем эвакуировать раненых отсюда", – сказал он.

Вершинин также говорит, что в бомбоубежищах на заводе остались мирные жители.

"Недавно после очень сильного обстрела были убиты двое гражданских и, кажется, 10 ранены. Сейчас у нас нет информации, сколько гражданских погибли, потому что мы не можем отойти в убежища, где они остаются", – сказал Вершинин.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь, на котором находятся гражданские и защитники Мариуполя. 
liga.net
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