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Украина
6 мая 22, 19:22
Россияне пытаются окружить Северодонецк, – ВГА
Александр Стрюк
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Штурмуют сразу с нескольких направлений.

Российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк Луганской области и штурмуют город сразу с нескольких направлений. Об этом сказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, обстановка в Северодонецке сейчас сложная – российские войска пытаются окружить город и пытаются штурмовать его через прилегающие села. Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка. Также оккупанты пытаются прорваться с другой стороны, но ВСУ отбивают атаки.

"Город почти окружен войсками РФ, [террористической организации] ЛНР, пытаются штурмовать с нескольких направлений", – сказал Стрюк в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности некоторые карты, где отображено наступление войск оккупантов на Северодонецк одновременно с трех направлений.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в области, и в ближайшие три-четыре дня россияне бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.
liga.net
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