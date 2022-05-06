Россияне пытаются окружить Северодонецк, – ВГА

Российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк Луганской области и штурмуют город сразу с нескольких направлений. Об этом сказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, обстановка в Северодонецке сейчас сложная – российские войска пытаются окружить город и пытаются штурмовать его через прилегающие села. Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка. Также оккупанты пытаются прорваться с другой стороны, но ВСУ отбивают атаки.

"Город почти окружен войсками РФ, [террористической организации] ЛНР, пытаются штурмовать с нескольких направлений", – сказал Стрюк в ответ на вопрос, соответствуют ли действительности некоторые карты, где отображено наступление войск оккупантов на Северодонецк одновременно с трех направлений.