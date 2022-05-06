С Азовстали удалось вывезти 50 гражданских – Верещук

Об этом сообщила глава Минреинтеграци Ирина Верещук.

На обратном пути, по ее словам, должны были забрать людей возле ТЦ "Порт Сити".

"К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у Азовстали. Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно", – написала Верещук.

Завтра утром эвакуационная операция будет продолжена.

"Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье", – сообщила министр.

"Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", – добавила она.