Крест боевых заслуг. Зеленский наградил Залужного – фото

Сегодня, 6 мая, президент Владимир Зеленский в Белом зале Героев Украины наградил военнослужащих, которые проявили доблесть в противостоянии полномасштабному вторжению России. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был удостоен звания Крест боевых заслуг. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Крест боевых заслуг:

Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ;

Калиевский Владислав Игоревич – заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";

Мазуренко Дарья Андреевна – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";

Мойсюк Евгений Петрович – заместитель главнокомандующего ВСУ;

Охрименко Александр Петрович – командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Захід".





За мужество и отвагу:

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92 отдельная механизированная бригада имени кошевого оатамана Ивана Сирко;

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.





Золотая звезда:

Павел Белоус - мастер-сержант Сухопутных войск;

Александр Ключка старший сержант;

Игорь Дикун – младший лейтенант;

Роман Мамавко – полковник Сухопутных войск;

Павел Федосенко - полковник сухопутных войск;

Александр Яковенко – подполковник.