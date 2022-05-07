Крест боевых заслуг. Зеленский наградил Залужного – фото

Сегодня, 6 мая, президент Владимир Зеленский в Белом зале Героев Украины наградил военнослужащих, которые проявили доблесть в противостоянии полномасштабному вторжению России. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был удостоен звания Крест боевых заслуг. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Крест боевых заслуг:
Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ;
Калиевский Владислав Игоревич – заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
Мазуренко Дарья Андреевна – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
Мойсюк Евгений Петрович – заместитель главнокомандующего ВСУ;
Охрименко Александр Петрович – командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Захід".
За мужество и отвагу:
24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
92 отдельная механизированная бригада имени кошевого оатамана Ивана Сирко;
93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
Золотая звезда:
Павел Белоус - мастер-сержант Сухопутных войск;
Александр Ключка старший сержант;
Игорь Дикун – младший лейтенант;
Роман Мамавко – полковник Сухопутных войск;
Павел Федосенко - полковник сухопутных войск;
Александр Яковенко – подполковник.