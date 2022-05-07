"Пожар" на российском корабле. Информацию проверяют

У власти Украины пока нет достоверной информации о попадании или потоплении еще одного российского военного корабля, данные проверяются. Об этом в эфире канала "Фейгин Live" сказал советник главы ОП Алексей Арестович, отказавшись отвечать на вопрос, была ли попытка потопить корабль.

"Проверенной информации (у украинских властей, – ред.) нет", – сказал Арестович, отметив, что последние три-четыре недели характер информационной войны "радикально изменился". "Нам забрасывают очень много "переможной" информации, которая потом не оправдывается, и все садятся в большую "переможную" лужу. Причем даже почтенные западные агентства", – сказал он.

Информация, по словам Арестовича, продолжает уточняться. "Могу подготовить сразу к горькому разочарованию. Вполне может оказаться, что никого не топили, не подбили и т. д. А может утопили и подбили, посмотрим. Ну, утопили вряд ли, подбили — может быть. Я пока не готов говорить, да или нет, и не советовал бы никому спешить с заявлениями о том, что утопили или подбили", – сказал Арестович.

При этом на вопрос, стреляли ли, он ответил: "А это такая информация, которую мы не можем сказать. Страшная государственная тайна".





В украинском списке потерь армии РФ за прошедшие сутки в строке "корабли/катера" появилось "+1".