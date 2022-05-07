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Новости
Украина
6 мая 22, 23:08
"Пожар" на российском корабле. Информацию проверяют
Алексей Арестович
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У власти Украины пока нет достоверной информации о попадании или потоплении еще одного российского военного корабля

У власти Украины пока нет достоверной информации о попадании или потоплении еще одного российского военного корабля, данные проверяются. Об этом в эфире канала "Фейгин Live" сказал советник главы ОП Алексей Арестович, отказавшись отвечать на вопрос, была ли попытка потопить корабль.

"Проверенной информации (у украинских властей, – ред.) нет", – сказал Арестович, отметив, что последние три-четыре недели характер информационной войны "радикально изменился". "Нам забрасывают очень много "переможной" информации, которая потом не оправдывается, и все садятся в большую "переможную" лужу. Причем даже почтенные западные агентства", – сказал он.

Информация, по словам Арестовича, продолжает уточняться. "Могу подготовить сразу к горькому разочарованию. Вполне может оказаться, что никого не топили, не подбили и т. д. А может утопили и подбили, посмотрим. Ну, утопили вряд ли, подбили — может быть. Я пока не готов говорить, да или нет, и не советовал бы никому спешить с заявлениями о том, что утопили или подбили", – сказал Арестович.

При этом на вопрос, стреляли ли, он ответил: "А это такая информация, которую мы не можем сказать. Страшная государственная тайна". 

Сегодня одесское издание Думская со ссылкой на собственные источники сообщило, что вблизи острова Змеиный загорелся российский фрегат типа "Буревесник". По информации издания, корабль был поражен ракетой "Нептун".

В украинском списке потерь армии РФ за прошедшие сутки в строке "корабли/катера" появилось "+1". 
liga.net
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