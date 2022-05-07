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Новости
Украина
7 мая 22, 13:58
Джонсон "продал" кофту Зеленского и киевского петушка
Джонсон и Зеленский
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Джонсон "продал" на благотворительном аукционе кофту Зеленского и киевского петушка

На вчерашнем благотворительном аукционе Christie’s в Лондоне кофта президента Владимира Зеленского была продана за £90 000, сообщил Telegraph.

Аукцион проводился для сбора средств на гуманитарную помощь Украине.

Перед аукционом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед благотворителями и призвал их "тратить как можно больше". 

Перед участниками аукциона также выступил по видеосвязи Зеленский, который поблагодарил Великобританию и ее премьер-министра за поддержку Украины.

Стартовая цена на флисовую кофту Зеленского составляла £50 000, лот был продан за  £90 000.

Кроме того, на аукционе были проданы экскурсия по Киеву с мэром Виталием Кличко, керамический кувшин-петушок, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Майдану, и другие благотворительные лоты. 
liga.net
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