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Новости
Украина
7 мая 22, 15:31
Оккупанты кичатся убийством украинок на глазах детей, - СБУ
перехват
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Российские оккупанты кичатся убийством украинок на глазах детей, а жены из РФ их поддерживают: СБУ опубликовала очередной перехват разговора

Российские оккупанты в разговорах с родными "хвастаются" убийством украинских матерей на глазах у детей, а родственники из РФ охотно поддерживают такие военные преступления. Об этом свидетельствует очередной перехват, опубликованный СБУ.

В телефонном разговоре женщина спросила у своего мужа-оккупанта, как к ним относятся гражданские украинцы на временно захваченных территориях. Тот ответил, что местные начинают становиться "озлобленными", потому что у них стоит все сельское хозяйство и промышленность.

"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили", – рассказал российский командир гаубичной батареи.

В ответ его жена поддержала такие действия россиян, сказав: "Конечно, она считается тоже… Враг".


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liga.net
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