Резников: почему Запад так долго не давал тяжелое вооружение

Глава Минобороны Алексей Резников пояснил, почему западные партнеры только на третий месяц войны согласились поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом он сказал во время интервью в эфире телемарафона.

На вопрос, почему западные партнеры ждали два месяца, чтобы начать поставки тяжелого вооружения в Украину, Резников ответил: "Во-первых, есть определенная инерция".

Во-вторых, по его словам, во время первой встречи в Варшаве с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином при участии президента Джо Байдена глава Белого дома сказал, что есть четыре критерия, по которым он оценивает обращения своих подчиненных о помощи Украине:

"Если принять решение давать нам артиллерию, какие есть запасы? Если они отдают гаубицы М777, они же от себя их отдают, их обороноспособность от этого не должна пострадать", – сказал Резников.

Это, по словам министра, не бюрократия, а "политическая инерция, где они ищут компромиссы".

То же самое касается позиции Германии и других стран. Он напомнил, что сначала речь шла о "5 000 касок и все". "Которые мы, кстати, так и не получили", – заметил Резников. Но сегодня, по его словам, уже есть "серьезные разговоры о помощи". Промышленный комплекс Германии готов нам "даже продавать" оружие.

Резников отметил, что сложность получения западного оружия состоит в том, что это, как правило, не уникальный продукт одной страны. Он привел в пример немецкие зенитные самоходные установки Gepard. Сами установки производятся в ФРГ, а боекомплект к ним — в Швейцарии. При этом Швейцария имеет нейтральный статус и отказывается поставлять боеприпасы, пояснил глава Минобороны.

"Мне бы хотелось, чтобы это происходило быстрее, но хорошо, что хотя бы так", – сказал Резников.

Также он отметил, что военные западных стран рекомендовали своим руководителям дать нам тяжелое вооружение после того, как оценили, как украинцы воюют.