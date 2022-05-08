Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 мая 22, 23:06
ВСУ освободили от россиян харьковский пригород Циркуны
Циркуны
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вооруженные силы Украины оттесняют российских оккупантов дальше от Харькова: освобожден от россиян харьковский пригород Циркуны

Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили от российской оккупации село Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.

"Враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", – пишут военные.

Сообщения об отступлении армии РФ из Циркунов стали появляться от отдельных военнослужащих ВСУ позавчера и вчера, но только сегодня об этом сообщили официально.


В Генштабе добавили, что на Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении госграницы Украины. Для этого оккупанты усилили группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии ЗВО ВС РФ за счет подразделений резерва.

Россияне продолжили обстреливать из артиллерии районы населенных пунктов Прудянка и Слатино.
liga.net
Ещё по теме:
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
Сутки в ООС: потерь среди военных нет
В сети распространили фейковое заявление ВСУ о мигрантах
ВСУ провели у Крыма артиллерийские учения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский: Готовим вывоз раненых и медиков с Азовстали
noimageНа Донбассе уничтожен Ми-28Н россиян и почти 20 танков
noimage"Адмирал Макаров". Арестович опроверг слухи о его потоплении
noimageРоссияне нарушили режим тишины при эвакуации с Азовстали
noimageРезников: почему Запад так долго не давал тяжелое вооружение
Лента новостей