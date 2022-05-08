ВСУ освободили от россиян харьковский пригород Циркуны

Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили от российской оккупации село Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ.

"Враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", – пишут военные.

Сообщения об отступлении армии РФ из Циркунов стали появляться от отдельных военнослужащих ВСУ позавчера и вчера, но только сегодня об этом сообщили официально.





В Генштабе добавили, что на Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении госграницы Украины. Для этого оккупанты усилили группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии ЗВО ВС РФ за счет подразделений резерва.

Россияне продолжили обстреливать из артиллерии районы населенных пунктов Прудянка и Слатино.