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Новости
Украина
8 мая 22, 11:53
Сводка потерь армии РФ
Уничтоженная российская техника
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Украинские военные ВСУ уничтожили 400 солдат армии РФ за сутки, больше всего на Донбассе.

Украинские военные уничтожили около 400 российских военных за сутки и десятки единиц военной техники. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 25 500 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера российские оккупанты наибольшие потери несли на Новопавловском направлении. С 24 февраля по 8 мая армия РФ потеряла:

личного состава – около 25 500 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1130 (+8) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28),

артиллерийских систем – 509 (0),

РСЗО – 179 (+7),

средств ПВО – 86 (+2),

самолетов – 199 (0),

вертолетов – 156 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27),

кораблей/катеров – 12 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).

спецтехники – 39 (+1).

крылатых ракет – 92 (+2).

Читайте также: На Донбассе уничтожен Ми-28Н россиян и почти 20 танков
liga.net
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