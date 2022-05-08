Сводка потерь армии РФ

Украинские военные уничтожили около 400 российских военных за сутки и десятки единиц военной техники. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 25 500 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера российские оккупанты наибольшие потери несли на Новопавловском направлении. С 24 февраля по 8 мая армия РФ потеряла:

личного состава – около 25 500 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1130 (+8) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28),

артиллерийских систем – 509 (0),

РСЗО – 179 (+7),

средств ПВО – 86 (+2),

самолетов – 199 (0),

вертолетов – 156 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27),

кораблей/катеров – 12 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).

спецтехники – 39 (+1).

крылатых ракет – 92 (+2).

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