Сводка потерь армии РФ

Украинские военные уничтожили около 400 российских военных за сутки и десятки единиц военной техники. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 25 500 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Вчера российские оккупанты наибольшие потери несли на Новопавловском направлении. С 24 февраля по 8 мая армия РФ потеряла:
личного состава – около 25 500 (+400) человек ликвидировано,
танков ‒ 1130 (+8) единиц,
боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28),
артиллерийских систем – 509 (0),
РСЗО – 179 (+7),
средств ПВО – 86 (+2),
самолетов – 199 (0),
вертолетов – 156 (+1),
автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27),
кораблей/катеров – 12 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
спецтехники – 39 (+1).
крылатых ракет – 92 (+2).
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