Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 мая 22, 12:04
Обращение Зеленского в годовщину конца Второй мировой. видео
Обращение Зеленского
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зеленский записал обращение в Бродянке по случаю конца второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский записал обращение по поводу Дня памяти и примирения, который проводится в годовщину окончания второй мировой войны. Он заявил, что зло не избежит ответственности и не спрячется в бункере. Видео опубликовал в YouTube Офис президента.

Ролик записан возле разрушенной российскими войсками девятиэтажки в Бородянке, пригороде Киева.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", – подписано видео.

По словам президента, 24 февраля слово "никогда" стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет, которыми рано утром разбудили всю Украину. Он отметил, что зло вернулось снова – под другими лозунгами, но с той же целью Россия устроила кровавую реконструкцию нацизма.

По его словам, Россия пытается превзойти "учителя" и стать величайшим злом в истории человечества. Однако он напомнил – любое зло заканчивается одинаково: оно заканчивается.

"Доказательство этому называется Верфольф. Это бывшая ставка и бункер Гитлера возле Винницы. Все, что от нее осталось, – несколько камней, руины. Развалины того, кто считал себя величественным и непобедимым. Это дорожный указатель всем нам и будущим поколениям. То, за что боролись наши предки. И доказали: никакое зло не избежит ответственности. Не сможет спрятаться в бункере. От него не останется камня на камне", – сказал он.
liga.net
Ещё по теме:
Городок в Испании на неделю переименовался в "Украину"
В Украине ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ
Россияне захватили сына украинского чиновника
Нацгвардия сбила российский вертолет Ка-52 – видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стало відомо, які професії будуть потрібні після війни
noimage60 человек погибли из-за авиаудара РФ по школе в Белогоровке
noimage"А мы ждем ВСУ". Как Херсон выживает под оккупацией
noimageСводка потерь армии РФ
noimageЗеленский: Готовим вывоз раненых и медиков с Азовстали
Лента новостей