Обращение Зеленского в годовщину конца Второй мировой. видео

Президент Владимир Зеленский записал обращение по поводу Дня памяти и примирения, который проводится в годовщину окончания второй мировой войны. Он заявил, что зло не избежит ответственности и не спрячется в бункере. Видео опубликовал в YouTube Офис президента.

Ролик записан возле разрушенной российскими войсками девятиэтажки в Бородянке, пригороде Киева.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", – подписано видео.

По словам президента, 24 февраля слово "никогда" стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет, которыми рано утром разбудили всю Украину. Он отметил, что зло вернулось снова – под другими лозунгами, но с той же целью Россия устроила кровавую реконструкцию нацизма.

По его словам, Россия пытается превзойти "учителя" и стать величайшим злом в истории человечества. Однако он напомнил – любое зло заканчивается одинаково: оно заканчивается.

"Доказательство этому называется Верфольф. Это бывшая ставка и бункер Гитлера возле Винницы. Все, что от нее осталось, – несколько камней, руины. Развалины того, кто считал себя величественным и непобедимым. Это дорожный указатель всем нам и будущим поколениям. То, за что боролись наши предки. И доказали: никакое зло не избежит ответственности. Не сможет спрятаться в бункере. От него не останется камня на камне", – сказал он.