60 человек погибли из-за авиаудара РФ по школе в Белогоровке

Скорее всего, все 60 человек, оказавшихся под завалами здания школы в Белогоровке после авиаудара РФ, погибли, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Найди удалось тела двоих погибших. Эвакуировать – 30 человек, семеро из которых ранены.

"Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Привилле. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитную" ребенка", – написал Гайдай.

Напомним, РФ нанесла авиаудар по школе с бомбоубежищем в Белогоровке 7 мая. Там скрывалось около 90 человек. Пожар спасатели тушили четыре часа.