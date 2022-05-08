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Украина
8 мая 22, 12:23
60 человек погибли из-за авиаудара РФ по школе в Белогоровке
Белогоровка
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Тела двоих погибших вытащили из-под завалов

Скорее всего, все 60 человек, оказавшихся под завалами здания школы в Белогоровке после авиаудара РФ, погибли, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Найди удалось тела двоих погибших. Эвакуировать – 30 человек, семеро из которых ранены.

"Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Привилле. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитную" ребенка", – написал Гайдай.

Напомним, РФ нанесла авиаудар по школе с бомбоубежищем в Белогоровке 7 мая. Там скрывалось около 90 человек. Пожар спасатели тушили четыре часа.
liga.net
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