Джастин Трюдо приехал в Украину. Осмотрел Ирпень

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу приехал в Украину. В ходе визита он осмотрел разрушенный россиянами город Ирпень и лично поднял флаг над посольством в Киеве, ознаменовав возобновление его работы.

"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", – написал городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

Он поблагодарил Трюдо за поддержку, которую Канада оказывает Украине, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в частности по восстановлению украинских городов.

"Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", – добавил Маркушин.

Канадский журналист Пол Воркман сообщил в Twitter, что Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в поднятии "кленового листа" над посольством в Киеве по случаю возобновления его работы.

Canadian PM Justin Trudeau raises Maple Leaf over the embassy in Kyiv as it reopens. Trudeau spent the day with Ukrainian president Zelenskyy. pic.twitter.com/FNQ7pq68Aj





Вместе с Трюдо в Украину приехала вице-премьер Христя Фрилянд.





Также в Киев приезжали лидеры Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.