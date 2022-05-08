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Новости
Украина
8 мая 22, 18:50
Подоляк отреагировал на обращение Путина к украинцам
Подоляк
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У Украины теперь есть важная психиатрическая миссия, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк после ряда "людоедских" заявлений Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на недавние циничные заявления российского диктатора Владимира Путина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и других представителей политической элиты РФ.

"Изящной вершиной цинизма" Подоляк назвал сегодняшнее обращение Путина: "Сегодня общая обязанность – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Искренне желаю украинским ветеранам великой отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего".

Советник главы ОП назвал это "идеальным расщеплением миров" на фоне того, что Путин сам стал "отцом современного российского нацизма", а здоровья и мира он пожелал тем, кого ежедневно убивает российскими ракетами.

"Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", – заявил Подоляк.

Подоляк напомнил и о "людоедских заявлениях" спикера и вице-спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина и Петра Толстого, которые "экзальтированно настаивают, что спецоперация должна закончиться только тогда, когда российская армия выйдет на границы Польши".

"Рогозин официально заявляет, что Россия через полчаса уничтожит ядерным оружием... Европу. И лениво так через дрожащие накормленные губы добавляет: "Но не будем пока этого делать, пока будем убивать обычным оружием", – написал Подоляк.

Советник главы ОП также напомнил о заявлении депутата нелегитимной Госдумы Алексея Журавлева, который "предлагает убить 2 млн украинцев, чтобы закончить спецоперацию". А Медведев, отметил Подоляк, "регулярно завивает о том, что он лично на территории Украины ведет войну с НАТО – лично, как Геракл".

Сегодня президент Владимир Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения, в котором заявил, что зло не избежит ответственности и не спрячется в бункере.
liga.net
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