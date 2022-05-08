Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 мая 22, 18:54
Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород
Джилл Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород, где встретилась с украинской первой леди Еленой Зеленской

Первая леди США Джилл Байден сегодня посетила Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского облсовета.

Сообщается, что с Джилл Байден встретилась первая леди Украины Елена Зеленская. Вместе они посетили школу в Ужгороде, где проживают вынужденные переселенцы.

В целях безопасности визит в Ужгород для СМИ не анонсировали и держали в тайне. На встрече была только пресс-служба Белого дома.

В настоящее время Джилл Байден уже покинула территорию Украины.

30 апреля посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Львов. Она прогулялась по улицам города, встретилась с вынужденными переселенцами, медиками, чиновниками, железнодорожниками и спустилась в укрытие, когда включились сирены воздушной тревоги.
liga.net
Ещё по теме:
Байден не посетит Украину во время визита в ЕС
Байден планирует посетить Польшу
Байден заявил, что готов лично приехать в Украину
Шольц в изоляции, кто помогал Путину начать войну в Украине?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
По варварству режим Путина превзошел Третий Рейх – МИД
noimageГоворят защитники Азовстали: брифинг в прямом эфире – видео
noimageПодоляк отреагировал на обращение Путина к украинцам
noimageДжастин Трюдо приехал в Украину. Осмотрел Ирпень
noimageСтало відомо, які професії будуть потрібні після війни
Лента новостей