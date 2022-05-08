Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород

Первая леди США Джилл Байден сегодня посетила Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского облсовета.
Сообщается, что с Джилл Байден встретилась первая леди Украины Елена Зеленская. Вместе они посетили школу в Ужгороде, где проживают вынужденные переселенцы.
В целях безопасности визит в Ужгород для СМИ не анонсировали и держали в тайне. На встрече была только пресс-служба Белого дома.
В настоящее время Джилл Байден уже покинула территорию Украины.30 апреля посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Львов. Она прогулялась по улицам города, встретилась с вынужденными переселенцами, медиками, чиновниками, железнодорожниками и спустилась в укрытие, когда включились сирены воздушной тревоги.