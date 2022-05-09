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Новости
Украина
8 мая 22, 21:51
В Одессе ракета попала в гостиницу на набережной. Видео
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Российские военные обстреляли с самолетов побережье Одессы

Россия в воскресенье нанесла ракетный удар по Одессе. По данным оперативного командования "Юг", в 16:20 из самолетов над Черным морем было выпущено три ракеты. Одну из них удалось сбить, но две другие попали в жилой район, разрушив зону отдыха.

По данным местного издания Думская, российские ракеты попали в одну из гостиниц на набережной.

Возник небольшой пожар, который удалось погасить.

Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м.

Пострадавших нет.

В целом, в течение суток украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты над Одесской областью, рассказал руководитель обладминистрации Максим Марченко.

"Но, к сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего ранена молодая девушка. В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в шести населенных пунктах нет электроснабжения. Разрушены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области. Вот такой День памяти и примирение. Вот такое примирение по-российски. Не имея возможности покорить Одесщину, враг пытается уничтожить ее ракетами", – сказал Марченко.


Из-за угрозы ракетных обстрелов с вечера 8 мая в Одессе начинается комендантский час, который продлится до утра вторника.
liga.net
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