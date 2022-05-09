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Новости
Украина
9 мая 22, 20:36
Обращение Зеленского на 9 мая. Видео
Обращение Зеленского
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Украина не даст России присвоить победу над нацизмом во второй мировой.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в День победы над нацизмом во Второй мировой войне и заявил, что совсем скоро украинцы будут отмечать еще одну победу. Снятое на Крещатике видео опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Мы бьемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня победы. А у кого-то не останется ни одного", – подписали видео в ОП.

Зеленский заявил, что Украина не отдаст ни клочка своей земли и истории. Он отметил, что украинцы гордятся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм.

"Мы никому не дадим аннексировать эту победу. Не дадим ее присвоить. Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс", – сказал президент.

Он отметил, что Россия 24 февраля вновь наступила на грабли, ведь в Украину неоднократно приходили оккупанты, но ни один враг не смог пустить здесь корни.

"Нет кандалов, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, которую представляет нынешний враг. Мы побеждаем, потому что это наша земля. Потому что кто-то воюет за батюшку-царя, за фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину", – сказал президент.
liga.net
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