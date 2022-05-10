Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео

Он напомнил, что защитники Мариуполя сопротивляются российским оккупантам уже 75-й день.

"Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в неоплатном долгу перед вами", – написал Андрющенко.



