Он напомнил, что защитники Мариуполя сопротивляются российским оккупантам уже 75-й день.
"Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в неоплатном долгу перед вами", – написал Андрющенко.
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Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео
Он напомнил, что защитники Мариуполя сопротивляются российским оккупантам уже 75-й день.
"Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в неоплатном долгу перед вами", – написал Андрющенко.
Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.
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