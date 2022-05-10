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Украина
9 мая 22, 21:47
Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео
Азовсталь
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с развевающимся над заводом Азовсталь флагом Украины

Он напомнил, что защитники Мариуполя сопротивляются российским оккупантам уже 75-й день.

"Земной поклон всем нашим Защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в неоплатном долгу перед вами", – написал Андрющенко.


Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.


liga.net
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