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Новости
Украина
9 мая 22, 21:51
Оккупанты снова обстреляли Одесскую область. Работает ПВО
Сергей Братчук
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Российские оккупанты снова обстреляли Одесскую область

Российские оккупанты снова обстреляли Одесскую область. Ракеты сбивает противовоздушная оборона Украины. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он напомнил, что был обстрел в ночь на 9 мая. Работала система ПВО, которая сбила вражеский беспилотник. Затем утром прилетели четыре ракеты в Одесский регион. Повреждены объекты инфраструктуры. Проходят восстановительные работы.

"И уже вечером враг снова обстрелял нашу область. Снова хорошо работают наши ребята из ПВО", – сказал Братчук.

ДОПОЛНЕНО В 21:41. Как сообщает Одесский горсовет, три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22 по области. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены пять зданий.

Пожар ликвидирован, пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщили в горсовете.

"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака", – говорится в сообщении.

Сегодня российская армия нанесла удар четырьмя ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма.

Днем оккупанты ударили ракетами по Одессе, когда там с визитом находились глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.  
liga.net
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