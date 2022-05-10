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Новости
Украина
10 мая 22, 16:51
Главы МИД Германии и Нидерландов увидели Бучу и Ирпень.ВИДЕО
Главы МИД Германии и Нидерландов
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Главы МИД Германии и Нидерландов посетили Бучу и Ирпень: пообещали помощь в расследовании военных преступлений РФ

Сегодня в Украину приехали министры иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналена Бербок и Вопке Хукстра. В ходе визита главы МИД посетили Ирпень, сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Надеюсь, совместными усилиями и при поддержке международного сообщества мы построим наш Ирпень как можно быстрее", – написал мэр.

Перед этим Бербок и Хукстра также побывали в Буче. Глава МИД Германии заверила генпрокура Ирину Венедиктову, что ФРГ поможет Украине в раскрытии военных преступлений россиян: политически, финансово и кадрово.

"Разбомбленные дома иллюстрируют влияние войны на жизнь живущих здесь мужчин, женщин и детей. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и добиться справедливости", – заявил Хукстра.

После поездки в Бучу и Ирпень глава МИД Нидерландов провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кулеба отметил, что особое внимание было уделено сотрудничеству Украины с Нидерландами и другими партнерами в привлечении российских военных преступников к ответственности.

Хукстра заявил о необходимости продолжать помогать Украине – в первую очередь поставками оружием. Также он заверил, что Нидерланды будут продолжать настаивать на важности введения новых санкций против РФ.
liga.net
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