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Украина
10 мая 22, 23:07
С территории РФ обстреляли Сумскую и Черниговскую области
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Как сообщает Госпогранслужба, оккупанты с территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области

Сегодня, 10 мая, вечером оккупанты с территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, также произошло два обстрела из минометов территории Черниговщины со стороны российского села Новые Юрковичи.

Также сегодня в городах Сумской области прогремели несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.
liga.net
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