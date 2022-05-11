С территории РФ обстреляли Сумскую и Черниговскую области

Сегодня, 10 мая, вечером оккупанты с территории России обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, также произошло два обстрела из минометов территории Черниговщины со стороны российского села Новые Юрковичи.

Также сегодня в городах Сумской области прогремели несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.