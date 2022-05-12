Оккупанты трижды ударили Градами по Днепропетровской области

Сегодня, 11 мая, российские оккупанты три раза из "Градов" обстреляли населенные пункты Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Уточняется, что под обстрел попали громады в Криворожском и Апостоловском районах.
По словам Резниченко, захватчики обстреляли город Зеленодольск и село Великая Костромка.
Глава ОВА уточнил, что есть разрушения. Жертв удалось избежать.В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган".