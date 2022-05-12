Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 мая 22, 21:23
Оккупанты трижды ударили Градами по Днепропетровской области
война
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские захватчики обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область, жертв нет

Сегодня, 11 мая, российские оккупанты три раза из "Градов" обстреляли населенные пункты Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Уточняется, что под обстрел попали громады в Криворожском и Апостоловском районах.

По словам Резниченко, захватчики обстреляли город Зеленодольск и село Великая Костромка.

Глава ОВА уточнил, что есть разрушения. Жертв удалось избежать.

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган".  

Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.
liga.net
Ещё по теме:
На Донбассе с начала суток 59 обстрелов, у ВСУ потери
Украинская ПВО сбила две вражеских ракеты и беспилотник
Военные РФ нанесли авиаудар по Краматорску, есть жертвы
Зеленский о "военной победе": интервью сотрудникам росСМИ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей