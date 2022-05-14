В Украине действуют 105 российских БТГр – Пентагон

В Украине сейчас воюют примерно 105 российских батальонно-тактических групп (одна БТГр – 600-1000 военных), РФ увеличивает число войск на Донбассе. Об этом заявил на брифинге неназванный представитель Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

"По нашим оценкам, у России сейчас всего 105 действующих БТГр в Украине", – сказал он. 29 апреля в Пентагоне сообщали о 92 российских БТГр в Украине.

Представитель Пентагона отметил, что Россия добавляла и продолжает добавлять БТГр на Донбассе. Однако, по его словам, у оккупантов – проблемы с моральным духом и сплоченностью. Украинские же силы воюют с 2014 года и наоборот демонстрируют очень сильное желание сражаться.

"Мы не видим проблем со сплоченностью и моральным духом (украинских, – ред.) подразделений… Они продемонстрировали очень сильную волю к борьбе и рвение продолжать защищать позиции. Я думаю, это лучше всего показано отсутствием прогресса россиян, особенно на Донбассе", – добавил представитель Пентагоне.

Он также отметил, что на Донбассе россияне по-прежнему отстают от графика примерно на две недели.