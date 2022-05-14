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Украина
14 мая 22, 21:33
Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подписал закон №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон позволит быстро реагировать на деятельность антиукраинских, коллаборационистских политических партий в Украине и запрещать их.

Речь об ограничениях для политсил, оправдывающих вооруженную агрессию против Украины, в том числе через представление ее как внутреннего, гражданского конфликта, а также отрицающих оккупацию украинских территорий.

Также ограничения будут касаться партий, оправдывающих действия лиц, причастных к агрессии против Украины, представителей вооруженных формирований России и групп российских наемников, а также представителей оккупационной администрации, узурпировавших власть.

Под оправдыванием подразумевается, в том числе их определение как "повстанцев", "ополченцев", "вежливых людей".

Для оперативного ограничения деятельности таких политических сил Министерство юстиции получит специальный порядок работы с такими делами, согласно которому:

- в условиях военного положения судом первой инстанции будет апелляционный административный суд в округе, включающем Львов;

– судом апелляционной инстанции является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей;

– судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит;

– максимальный срок рассмотрения дела о запрете партии – один месяц;

– в случае запрета судом партии имущество, средства и другие ее активы переходят в собственность государства.
liga.net
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