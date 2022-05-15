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Украина
15 мая 22, 09:49
Армия РФ сбросила зажигательные бомбы на Азовсталь – видео
Азовсталь
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Армия России бомбит украинских военных и полк "Азов" на заводе Азовсталь в Мариуполе.

Армия России применила фосфорные или другие зажигательные бомбы против защитников Украины, которые держат круговую оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты атакуют украинских защитников с неба, моря и земли, а вчера впервые применили против них зажигательные бомбы, возможно, фосфорные..

Сами оккупанты утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, говорит Андрющенко. По его словам, температура горения достигает 2000 – 2500 градусов по Цельсию, остановить горение почти невозможно.

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в неоплатном долгу у них", – подписал кадры из Мариуполя Андрющенко.


Украинские военные продолжают держать круговую оборону на Азовстали. С Азовстали удалось эвакуировать сотни мирных жителей.

Во время эвакуации оккупанты нарушили режим тишины, погибли трое украинских военных. Сейчас идут переговоры об эвакуации 60 тяжело раненых военных и медиков.
liga.net
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