Бійці полку Азов відреагували на підтримку Kalush Orchestra

Після виступу з піснею "Стефанія" фронтмен команди Олег Псюк зі сцени зробив гучну політичну заяву, за яку Україні може загрожувати дискваліфікація.

Незважаючи на аполітичну позицію конкурсу, Псюк сказав, що потрібно негайно рятувати Маріуполь та "Азовсталь".

"Будь ласка, допоможіть Україні, допоможіть Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі"! Зараз!", – сказав зі сцени Псюк.

Відео цього моменту з'явилося на сторінці музикантів у Instagram.

На підтримку вже відреагували бійці полку "Азов". У їхньому Телеграм-каналі з'явилася промовиста відповідь: "Дякуємо гурту KALUSH ORCHESTRA за підтримку! Слава Україні!"

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Kalush Orchestra вийшли на сцену "Євробачення" під 12 номером та продемонстрували яскравий виступ. Гості арени Pala Olimpico зустріли український колектив потужною підтримкою та гучними оваціями. Трибуни зали майорілися українськими прапорами, а глядачі буквально стоячи аплодували зі своїх місць.





Нагадаємо, що композиція Stefania була записана до війни в Україні, вона присвячена мамі Олега Псюка – Стефанії. Проте з початком російського вторгнення пісня набула інших значень.

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