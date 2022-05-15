Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 мая 22, 23:18
Рідні захисників "Азовсталі" ідуть до Стамбулу
Азовсталь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рідні бійців "Азова" вирушили до Туреччини, щоб подякувати президенту Реджепу Тайіпу Ердогану за підтримку у питанні порятунку захисників Маріуполя

Рідні бійців "Азова" вирушили до Туреччини, щоб подякувати президенту Реджепу Тайіпу Ердогану за підтримку у питанні порятунку захисників Маріуполя. Про це написала у Facebook дружина одного з військових Азова Наталія Зарицька.

Ми, рідні захисників Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", вирушили до Стамбула подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку у питанні порятунку та евакуації наших рідних до Туреччини.

Вона також зазначила, що рідні бійців просять Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Цзіньпінем та разом допомогти звільнити наших героїв. Тому що путіну буде важко відмовити, якщо до нього звернеться як посередник у питанні екстракції саме Сі Цзіньпінь, вважає Зарицька.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Бизнесу Рината Ахметова пришёл конец?
Россияне разбомбили операционную на Азовстали. Есть погибшие
Наконец удалось организовать эвакуацию людей с Азовстали
Эвакуация с "Азовстали": кадры операции по спасению людей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вода закончилась – боец Азова о ситуации на Азовстали
noimageБійці полку Азов відреагували на підтримку Kalush Orchestra
noimageАрмия РФ сбросила зажигательные бомбы на Азовсталь – видео
Лента новостей