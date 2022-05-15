Рідні захисників "Азовсталі" ідуть до Стамбулу

Рідні бійців "Азова" вирушили до Туреччини, щоб подякувати президенту Реджепу Тайіпу Ердогану за підтримку у питанні порятунку захисників Маріуполя. Про це написала у Facebook дружина одного з військових Азова Наталія Зарицька.

Ми, рідні захисників Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", вирушили до Стамбула подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку у питанні порятунку та евакуації наших рідних до Туреччини.

Вона також зазначила, що рідні бійців просять Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Цзіньпінем та разом допомогти звільнити наших героїв. Тому що путіну буде важко відмовити, якщо до нього звернеться як посередник у питанні екстракції саме Сі Цзіньпінь, вважає Зарицька.