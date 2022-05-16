Путин не дает согласия на освобождение защитников Азовстали

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина не может освободить защитников Азовстали военным путем, а дипломатические усилия пока что разбиваются о нежелание Владимира Путина. Об этом она сказала в эфире единого телемарафона вечером в воскресенье.

"Государство делает очень многое для того, чтобы освободить наших защитников Азовстали, но это военная операция и об этих вещах нельзя говорить публично. Мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, были сняты. Те предложения, которые часто раздаются в обществе, уже были сделаны, просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников Азовстали. Если бы там можно было прямо сейчас провести военную операцию и деблокаду, поверьте, мы бы это сделали", – сказала Маляр.

Она заверила, что Украина продолжает прилагать все усилия для освобождения защитников Азовстали. К ним привлечены "практически все лидеры мира, все возможные международные организации", сказала Маляр.





Во время эвакуации гражданских оккупанты нарушили режим тишины, убив трех украинских военных.





Сейчас продолжаются переговоры об эвакуации тяжело раненых военных и медиков.