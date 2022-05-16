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Новости
Украина
15 мая 22, 23:37
Путин не дает согласия на освобождение защитников Азовстали
Азовсталь
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Деблокада Мариуполя военным путем невозможна, а дипломатические усилия пока не принесли успеха

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина не может освободить защитников Азовстали военным путем, а дипломатические усилия пока что разбиваются о нежелание Владимира Путина. Об этом она сказала в эфире единого телемарафона вечером в воскресенье.

"Государство делает очень многое для того, чтобы освободить наших защитников Азовстали, но это военная операция и об этих вещах нельзя говорить публично. Мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, были сняты. Те предложения, которые часто раздаются в обществе, уже были сделаны, просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников Азовстали. Если бы там можно было прямо сейчас провести военную операцию и деблокаду, поверьте, мы бы это сделали", – сказала Маляр.

Она заверила, что Украина продолжает прилагать все усилия для освобождения защитников Азовстали. К ним привлечены "практически все лидеры мира, все возможные международные организации", сказала Маляр.

Украинские военные продолжают держать круговую оборону на Азовстали. С завода удалось эвакуировать сотни мирных жителей, но там остаются военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, полицейские и пограничники. 

Во время эвакуации гражданских оккупанты нарушили режим тишины, убив трех украинских военных. 

Сейчас продолжаются переговоры об эвакуации тяжело раненых военных и медиков. 
liga.net
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