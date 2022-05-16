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Новости
Украина
15 мая 22, 23:39
Арестович показал, как уменьшились российские "клещи". Карта
Арестович
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На Банковой считают, что за тактическими успехами России на востоке Украины кроется грандиозный стратегический провал

За тактическими успехами российской армии на востоке Украины кроется грандиозный стратегический провал, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В эфире Youtube-канала Фейгин LIVE Арестович заявил, что войска РФ продвигаются "на два метра ценой двух тысяч российских солдат", и это подается пропагандой врага как большой успех.

На самом деле, российские амбиции теперь ограничиваются участком "30 на 30 километров" в районе Северодонецка и Лисичанска, заявил Арестович.

Для подтверждения своей точки зрения советник главы ОП показал карту, как сокращались кремлевские планы по окружению украинских сил.

В марте планировалось захватить всю юго-восточную часть Украины от Харькова до Днепра с Запорожьем. В апреле "клещи" сузились до направления Изюм – Барвенково – Первомайск – Великая Новоселка, в мае – до направления Изюм – Краматорск – Горловка, а к июню, прогнозирует Арестович, амбиции России будут ограничиваться оставшейся частью Луганской области.

"И у них даже это не получится", – заявил Арестович.

Он посоветовал не высчитывать "с сантиметром в руках, где там продвинулась Россия", а смотреть на картину глобальнее.

"Треть российской армии уничтожена, чтобы взять Попасную и Херсон и выйти на границы Луганской области. Но и не выйдут уже. Им не хватит сил и средств, сколько бы резервистов несчастных туда ни бросали. Это крах", – заявил Арестович.

8 мая стало известно, что украинская армия отошла из Попасной.
liga.net
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