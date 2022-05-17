Зеленский о спасении из Азовстали:Герои нужны Украине живыми

221 военных вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена, 53 тяжелораненых вывезли в больницу на территории ОРДО.





Прямая речь: "Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. надежду, что удастся сохранить жизнь наших ребят.





Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек".





Президент добавил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками: "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени".





Зеленский добавил, что Украина сохраняет максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах страны.





Что предшествовало:





- 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.





- Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.





- Вечером агентство Reuters сообщило, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.





- В Генштабе сообщили, что в 16 мая началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО).





- Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.







