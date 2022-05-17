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Новости
Украина
17 мая 22, 10:29
Зеленский о спасении из Азовстали:Герои нужны Украине живыми
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря военным и переговорной группе МККК и ООН Украина пытается спасти военных из "Азовстали".
221 военных вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена, 53 тяжелораненых вывезли в больницу на территории ОРДО.

Прямая речь: "Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. надежду, что удастся сохранить жизнь наших ребят.

Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек".

 Президент добавил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками: "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени".

Зеленский добавил, что Украина сохраняет максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах страны.

Что предшествовало: 

- 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

- Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.

- Вечером агентство Reuters сообщило, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.

- В Генштабе сообщили, что в 16 мая началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО).

- Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.


источник: pravda.com.ua/
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