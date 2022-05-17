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Украина
17 мая 22, 23:14
Арестович: Мы освободим Херсон и Мелитополь военным путем
Арестович
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Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся военным путем освободить оккупированные территории Украины

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся военным путем освободить оккупированные территории Украины, при этом штурм городов применятся не будет. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин live".

Марк Фейгин отметил, что к нему поступает много обращений от жителей оккупированных населенных пунктов, в частности он назвал Мелитополь и Херсон. Украинцы беспокоятся "как бы их там не бросили", также они "не знают, как себя вести".

"Уважаемые наши граждане, которые находятся на оккупированных территориях, мы вас не бросим, мы вас освободим вооруженным путем, деоккупируем", – сказал Арестович.

Причем он отметил, что это произойдет без штурма городов. "С вашей головы не упадет ни волоса, исключая случайности войны, конечно, которые могут быть. Мы знаем, как вышибить оттуда российские войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее. И мы к этому готовимся", – сказал Арестович.

Он снова повторил то, что говорил 5 мая: власти готовят для жителей оккупированных населенных пунктов рекомендации, как себя вести. "Но могу с большой долей уверенности сообщить, что никого из вас в виновные не запишут, кроме явных коллаборантов", – сказал Арестович, уточнив, что коллаборация — это участие в оккупационных органах власти, в организации и проведении "референдумов", служба в оккупационных войсках и "еще ряд признаков, которые легко найти в интернете".

Он сказал, что трудность с выработкой рекомендации заключается в том, что в этом случае действует международное право войны. "Провести тонкую грань между финансированием агрессора и просто выходом на работу не так просто", – сказал Арестович.

По его словам, сейчас еще есть возможность выехать из оккупированных городов, но не стал называть конкретные маршруты, "потому что их немедленно закроют". "Местные их знают", – сказал он. 
liga.net
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