Не только Макрон предлагал Украине уступить РФ территорией

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что, кроме Президента Франции Эмманюэля Макрона, Украине предлагали пойти на территориальные уступки Кремлю и другие европейские политики. Он предположил, что таким образом в Европе хотят вернуться к привычному ведению бизнеса с РФ. Об этом Подоляк сказал в интервью Радио НВ.

"В целом эти заявления – не только господина Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества – немного странные. Потому что они звучат таким образом: независимо от того, что вы потеряли в этой войне много своих людей, мирных граждан, вам разрушили инфраструктуру, вам бьют по центрам городов, жилым кварталам, давайте, чтобы такой очень важный для европейской политики персонаж как Путин, сохранил лицо, давайте вы пойдете на какие-то уступки территориальные, что-то отдадите", – сказал Подоляк.

Он отметил, что, во-первых, украинское общество подобных требований не поддержит.

Во-вторых, любая уступка России будет означать "Минск-3" и, таким образом, отложенную войну "через год, через два, через три", сказал Подоляк.

В-третьих, по словам советника главы ОП, какая-либо уступка РФ будет поощрять ее к тому, чтобы предъявить другие претензии.

Подоляк предположил, что в Европе хотят вернуться к ведению бизнеса с Россией. "Но мне кажется, что всего этого уже не будет, потому что документально зафиксированы конкретные военные преступления России в большом масштабе", – сказал Подоляк.