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Новости
Украина
18 мая 22, 22:17
Есть угроза полного вымирания Азовского моря
Азовсталь
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Мариупольский горсовет заявил об угрозе полного вымирания Азовского моря

Мариупольский горсовет заявил об угрозе полного вымирания Азовского моря из-за возможного повреждения в результате бомбардировок технического сооружения на заводе Азовсталь.

"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода", – сказано в сообщении.

В горсовете предупреждают, что утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения "экологической катастрофы мирового уровня".

Ставленник оккупационных властей России в Донецкой области Денис Пушилин заявил, что завод Азовсталь в Мариуполе планируют снести, а Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – восстановить.

Оба предприятия принадлежат Ринату Ахметову. Он заверил, что СКМ обязательно предъявит претензии РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией.
liga.net
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