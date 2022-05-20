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Новости
Украина
19 мая 22, 22:38
Зеленский: Мы победим, но цена победы – десятки тысяч жизней
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в победе Украины в войне, но призвал помнить, что цена этой победы – "десятки тысяч жизней"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в победе Украины в войне, которую ведет против нее Россия, но призвал помнить, что цена этой победы – "десятки тысяч жизней". Об этом он сказал в своем обращении к украинским студентам.

Зеленский отметил, что эта война – война за независимость.

"Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили независимость в 1991 году. Или даже на сотни лет, учитывая предыдущую историю нашего великого государства", – сказал он.

"Я не сомневаюсь, что мы завоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, боровшихся за независимость и победивших. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом", – сказал президент.

Он отметил, что это цена за независимость, за возможность выбирать, как жить и в какой Украине.

"Стоит ли это того? Я очень надеюсь услышать ответ на этот вопрос", – сказал Зеленский, обращаясь к студентам.

16 апреля Зеленский заявил, что на войне с Россией погибли 2500-3000 украинских военных, более 10 000 получили ранения. Ни до, ни после этого Украина не обнародовала общие данные о своих потерях в войне. 

11 мая в Нацгвардии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России при выполнении задач погиб 501 боец НГУ.

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liga.net
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