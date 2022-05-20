Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 мая 22, 22:50
Замкомандира Азова опроверг фейк о том, что он сдался в плен
Святослав Паламар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар (Калина) находится на заводе Азовсталь в Мариуполе

Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар (Калина) находится на заводе Азовсталь в Мариуполе, где принимает участие в операции, о деталях которой он говорить не стал. Видеообращение Паламара передали LIGA.net защитники Мариуполя.

"Слава Украине! Продолжается 85 день войны. Я и командование находимся на заводе Азовсталь. Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Благодарю весь мир и Украину за поддержку. Увидимся", – сказал боец.

Ранее сегодня многие российские пропагандистские СМИ распространили сообщение своего коллеги пропагандиста Дмитрия Стешина о том, что Калина якобы сдался в плен.

16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась эвакуация, но в оккупированные районы Донбасса. В РФ хотят запретить обмен на российских военнопленных ради показательного судилища.  

В Генштабе ВСУ заявили, что с Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют. 

17 мая агентство Reuters со ссылкой на свидетеля сообщило, что с территории завода выехали минимум семь автобусов с украинскими защитниками. 

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий призвал воздержаться от оценок и комментариев, чтобы не навредить бойцам. Также он сказал, что сейчас "гарнизон, полк" находится "на месте с оружием в руках".
liga.net
Ещё по теме:
Подоляк предложил России три шага по Мариуполю
С вражеского плена освобожден украинский летчик
Война может продлиться до конца года, но уже другая
Украину пригласили на саммит Большой двадцатки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский: Мы победим, но цена победы – десятки тысяч жизней
Лента новостей