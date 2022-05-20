Замкомандира Азова опроверг фейк о том, что он сдался в плен

Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар (Калина) находится на заводе Азовсталь в Мариуполе, где принимает участие в операции, о деталях которой он говорить не стал. Видеообращение Паламара передали LIGA.net защитники Мариуполя.
"Слава Украине! Продолжается 85 день войны. Я и командование находимся на заводе Азовсталь. Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Благодарю весь мир и Украину за поддержку. Увидимся", – сказал боец.
Ранее сегодня многие российские пропагандистские СМИ распространили сообщение своего коллеги пропагандиста Дмитрия Стешина о том, что Калина якобы сдался в плен.16 мая с Азовстали после долгих и сложных переговоров началась эвакуация, но в оккупированные районы Донбасса. В РФ хотят запретить обмен на российских военнопленных ради показательного судилища.