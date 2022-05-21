Разгром россиян на переправе через Северский Донец. Видео

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали, как вместе с другими силами обороны Украины разгромили российские подразделения, которые пытались форсировать реку Северский Донец недалеко от села Дроновка в Донецкой области.

Оккупанты создали три плацдарма, но "героизм и стойкость пехоты, артиллерии, танкистов 30 ОМБр и других подразделений ВСУ позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери".





"Результаты разгрома – на видео: десятки единиц разбитой бронированной техники", – отметили военнослужащие бригады. Командование Десантно-штурмовых войск показало также, как артиллеристы одной из бригад уничтожают расположение военной техники противника. "В этот день было сожжено десяток танков, восемь бронемашин, четыре единицы инженерной техники и около трех десятков автомобилей", – рапортовали десантники.





Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты пока прекратили попытки форсировать Северский Донец, потому что "страшно".

