Дуда: Зеленский сказал мне, что РФ атакует в ближайшие часы

23 февраля 2022 года, когда польский президент Анджей Дуда был в Киеве с визитом, его украинский коллега Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов". Дуда рассказал об этом изданию Polska Times.

Он сказал, что тогда у них было не только понимание, что "это должно было закончиться конфликтом, потому что никто просто так не стягивает столько войск, как это сделала Россия", но и данные разведки.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов", – вспомнил он.

Дуда описывает те моменты, как "очень трогательную встречу и очень трогательный момент для меня".

"Я услышал от него: "Россияне думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", – рассказал польский президент.

В конце визита Зеленский сказал ему, добавил Дуда: "Анджей, может быть, мы видимся в последний раз".

Президент Польши, как и Зеленский, называет его своим другом: "Я искренне боялся, что больше его не услышу. <...> У нас крепкие отношения, построенные этой войной на исключительно твердой почве".

Он также вспомнил, что еще раньше, во время встречи в "Висле" в январе, Зеленский говорил ему, что Украина готовится ко вторжению РФ, и что она "будет защищаться любой ценой". Президент Украины тогда добавил, что Россия, если нападет, "узнает, что такое храбрость украинцев".





13 апреля президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом.





13 мая Дуда заявил, что после окончания войны в Украине Россия должна выплатить репарации, а все военные преступники должны быть наказаны.