Оккупанты вывезли тела из Драмтеатра в Мариуполе

Российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драмтеатра в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта", – сообщил советник мэра.

По его словам, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю – какое. Ярость. Просто ярость", – добавил Андрющенко.





При этом во дворах Драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника.





25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки Драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.