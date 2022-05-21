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20 мая 22, 22:22
Оккупанты вывезли тела из Драмтеатра в Мариуполе
Драмтеатр
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Оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел из Мариупольского драмтеатра: их хоронят под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше

Российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драмтеатра в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта", – сообщил советник мэра.

По его словам, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю – какое. Ярость. Просто ярость", – добавил Андрющенко.

16 марта российские войска целенаправленно уничтожили Драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей.

При этом во дворах Драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника. 

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки Драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек. 
liga.net
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