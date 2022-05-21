Оккупанты вывезли тела из Драмтеатра в Мариуполе

Российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драмтеатра в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта", – сообщил советник мэра.
По его словам, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.
"Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю – какое. Ярость. Просто ярость", – добавил Андрющенко.16 марта российские войска целенаправленно уничтожили Драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей.