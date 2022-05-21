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Новости
Украина
20 мая 22, 22:37
Путину предлагали другие варианты по Украине – Буданов
Кирилл Буданов
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У Москвы достаточно знаний об украинском правительстве, вооруженных силах и обществе

У Москвы достаточно знаний об украинском правительстве, вооруженных силах и обществе, но из всех, более осторожных и перспективных, вариантов действий в отношении Украины, которые также были разработаны, российский диктатор Владимир Путин выбрал самый плохой для себя. Об этом в интервью The Wall Street Journal сказал глава Главного управления разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов.

По его словам, учитывая, что примерно 40% высшего командования вооруженных сил и разведки России родом из Украины, у Москвы было достаточно знаний об украинском правительстве, вооруженных силах и обществе. И все же, согласно данным ГУР, Путин отверг более осторожные варианты своих советников, когда начал тотальное вторжение в Украину 24 февраля, сказал Буданов.

"Меня поражает русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и плохой для себя вариант", — сказал генерал. "Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант является последним и требует очень тщательной оценки. У них были гораздо лучшие варианты для него. Теперь мы видим результат", – добавил он.

18 мая Центр противодействия дезинформации при СНБО предположил, что пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.
liga.net
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