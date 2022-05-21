Зеленский: Победа будет кровавой, на поле боя

Украина победит в войне на поле боя, но окончание войны будет оформлено дипломатически, поскольку есть вопросы, которые можно решить только за столом переговоров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона.

Зеленский сказал, что с первого дня уверен в украинской победе. По его словам, не Украина начинала эту войну, но ей заканчивать.

Президент отметил: сначала он думал, что конфликт можно закончить диалогом, у которого есть срок, в котором "можно найти ответы на много вопросов и решений с российской стороной".

"Сейчас я понимаю, что окончание – именно окончание – будет дипломатическим… Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою. Но окончание точно будет в дипломатии. Я уверен в этом. Потому что есть некоторые вещи, которые кроме как за столом переговоров мы не сможем завершить", – сказал он.

Он объяснил, что Украина хочет вернуть все, а Россия не хочет возвращать ничего.

"Поэтому все равно концовка будет такой", – сказал Зеленский.