Весняний День святого Миколая: заборони та прикмети

День Святого Миколая 2022 - історія і традиції

Нікола Літній, Нікола Весняний, Нікола Святитель, Літній день, Святий Миколай, Нікола-з-Теплом, Травний день, Микола Чудотворець - всі ці назви позначають один і той же день у році. Микола Чудотворець вважається одним з найбільш вагомих православних святих.





Різниця між двома святами дуже проста:





- 19 грудня - день смерті святого;

- 22 травня - дата перенесення його мощей.





Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколі про благополуччя і любові.

Заборони 22 травня

Наші предки в цю дату не працювали, незважаючи на активний сезон праці в городі. Потрібно було надіти святковий одяг і відвідати храм, а після цього приділити час благим справам - допомоги жебракам і нужденним. Також не зайвим буде і повбирати вдома, позбавляючись від зайвих речей.







- Не можна цього дня мати жодних боргів, інакше фінансовий успіх залишить на весь рік.



