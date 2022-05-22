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22 мая 22, 09:02
Весняний День святого Миколая: заборони та прикмети
День святого Миколая
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У неділю, 22 травня, в Україні християни східного обряду святкують весняний День Святого Миколая Чудотворця.
День Святого Миколая 2022 - історія і традиції

Нікола Літній, Нікола Весняний, Нікола Святитель, Літній день, Святий Миколай, Нікола-з-Теплом, Травний день, Микола Чудотворець - всі ці назви позначають один і той же день у році. Микола Чудотворець вважається одним з найбільш вагомих православних святих.

Різниця між двома святами дуже проста:

- 19 грудня - день смерті святого;
- 22 травня - дата перенесення його мощей.

Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколі про благополуччя і любові.

Заборони 22 травня

Наші предки в цю дату не працювали, незважаючи на активний сезон праці в городі. Потрібно було надіти святковий одяг і відвідати храм, а після цього приділити час благим справам - допомоги жебракам і нужденним. Також не зайвим буде і повбирати вдома, позбавляючись від зайвих речей.

- У весняний День Святого Миколая заборонені стрижка, шиття, вишивання, в'язання, не можна тримати ножиці. 

- Не можна цього дня мати жодних боргів, інакше фінансовий успіх залишить на весь рік. 

- Також під забороною відмовляти тим, хто просить про допомогу, інакше сім років буде у тих, хто відмовився допомогти, злидні і всілякі лиха.

У День Святого Миколая також категорично заборонено:

- кричати на дітей і карати їх;
- вживати алкоголь і курити;
- купатися у водоймах.

Досвідчені городники, які сповідують християнство, не засівають поле гречкою 22 травня. Згідно з повір'ями, якщо порушити заборону, то весь урожай згниє.
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