Весняний День святого Миколая: заборони та прикмети

День Святого Миколая 2022 - історія і традиції
Нікола Літній, Нікола Весняний, Нікола Святитель, Літній день, Святий Миколай, Нікола-з-Теплом, Травний день, Микола Чудотворець - всі ці назви позначають один і той же день у році. Микола Чудотворець вважається одним з найбільш вагомих православних святих.
Різниця між двома святами дуже проста:
- 19 грудня - день смерті святого;
- 22 травня - дата перенесення його мощей.
Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколі про благополуччя і любові.
Заборони 22 травня
Наші предки в цю дату не працювали, незважаючи на активний сезон праці в городі. Потрібно було надіти святковий одяг і відвідати храм, а після цього приділити час благим справам - допомоги жебракам і нужденним. Також не зайвим буде і повбирати вдома, позбавляючись від зайвих речей. - У весняний День Святого Миколая заборонені стрижка, шиття, вишивання, в'язання, не можна тримати ножиці.
- Не можна цього дня мати жодних боргів, інакше фінансовий успіх залишить на весь рік.
- Також під забороною відмовляти тим, хто просить про допомогу, інакше сім років буде у тих, хто відмовився допомогти, злидні і всілякі лиха.
У День Святого Миколая також категорично заборонено:
- кричати на дітей і карати їх;
- вживати алкоголь і курити;
- купатися у водоймах.
Досвідчені городники, які сповідують християнство, не засівають поле гречкою 22 травня. Згідно з повір'ями, якщо порушити заборону, то весь урожай згниє.